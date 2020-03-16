2020/03/16 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبيدي وحمودي يساندان إجراءات الحد من الوباء العالمي نجوم أسود الرافدين يبادرون بدعم العراق أزاء فايروس كورونا بغداد- الزمان أعلن النجم الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين الحالي عماد محمد، وضع فندقه الخاص (العمدة) في خدمة خلية الأزمة لعلاج المصابين بفايروس كورونا.وقال محمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( اخواني الكرام من باب شعورنا بالمسؤولية وحرصا […]

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