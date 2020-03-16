2020/03/16 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري العليل في طريقه للإلغاء الزوراء يعاني التهديف والطلاب يستعيدون توازنهم الناصرية – باسم ألركابي يبدو ان هنالك توجها نحو إلغاء بطولة دوري كرة القدم الممتاز الذي اجل لغاية الثالث والعشرين من الشهر الحالي وتحذير الفرق من أجراء الوحدات التدريبية اليومية بعدما تم الطلب من الفرق لحضور اجتماع سريع لمناقشة واقع البطولة في ظل تفاقم […]

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