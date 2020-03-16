يجتمع غدا عبر الهاتف.. يويفا يتوج هذه الأندية أبطالا لدورياتهم

2020/03/16 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

يعقد يوم غدا الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اجتماعا عبر الهاتف مع جميع ...





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