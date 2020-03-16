2020/03/16 | 17:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة في العراق.. مواجهة بين دبابات "الابرامز" وناقلات "بي ام بي ١" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة في العراق.. مواجهة بين دبابات "الابرامز" وناقلات "بي ام بي ١") نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة في العراق.. مواجهة بين دبابات "الابرامز" وناقلات "بي ام بي ١") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).