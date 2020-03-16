بالصور.. العزل الصحي الكويتي لمصابي كورونا: شواطىء ومسابح وخدمة فندقية

2020/03/16 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر عدد من المصابين بفايروس كورونا في الكويت، صوراً من الاماكن التي تم عزلهم فيها، والتي يبدو انها مجموعة من الاكواخ والشاليهات على الخليج.

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