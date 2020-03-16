الزراعة النيابية: لدينا اكتفاء ذاتي من المحاصيل والمنتجات الحيوانية ولا داعي للقلق

2020/03/16 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، اليوم الاثنين، وجود اكتفاء ذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية، مطمئناً أن لا داعي للقلق ورفع الاسعار.وقال الشمري في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "دعم اللجنة النيابية خلال الفترة الماضية للخطط الزراعية والاروائية في عموم المحافظات اتت بنتائج ايجابية كبيرة عبر زيادة في المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية ".واضاف "هذه الزيادات المستمرة وصلت الى الاكتفاء الذاتي بالنسبة لاغلب المحاصيل والمنتجات، ما أسهم بوصولها للمواطن بأسعار مناسبة غير مكلفة للجميع".وشدد على "اهمية محاسبة كل من تسول له نفسه زيادة الاسعار في هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التكاتف وعدم الاستغلال على حساب المواطن البسيط ".وخاطب الشمري الجميع بأنه "لا داعي للقلق والهلع فالمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية متوفرة في كافة المحافظات واسواقها عبر التنسيق مع الجهات المختصة ووصولها للمواطن وباسعار مناسبة".

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