التعليم العالي: العام الدراسي مستمر ولن يعتبر سنة عدم رسوب

2020/03/16 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن العام الدراسي الحالي ولن يتم اعتباره سنة عدم رسوب، مشيرة إلى أنها تلجأ حالياً للتعليم الالكتروني لمواصلة الدارسة الجامعية.وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ما يتردد من اخبار بين فترة واخرى بشأن إنهاء العام الدراسي الحالي للمراحل غير المنتهية، هو خبر عاري عن الصحة".وأضاف "لا نية لإنهاء للعام الدراسي الحالي، والدراسة مستمرة ووزارة التعليم تستخدم الطرق البديلة في التدريس عبر منصات التواصل الاجتماعي او عبر منصات الاعلام الالكتروني، اذ شرعت الجامعات بتزويد المحاضرات حتى انتهاء الازمة والعام سيتم اكماله وليس هنالك اي تأجيل او تأخير او عبور".وتابع "على الطلبة مساعدة انفسهم بهذا الخصوص كما ان المواد ستتم اعادتها في حال عودة الدوام الى وضعه الطبيعي في الايام المقبلة"، مشيرا الى "وجود قنوات تلفزيونية ساهمت في طرح هذه المواد".ودعا الطلبة الى "الاشتراك في خدمة الانترنيت للمساعدة في معرفة المحاضرات".وبشأن تقليص المواد، اوضح العربي، انه "لا يوجد نية تقليص للمواد وانما تدريس الامور المهمة للطالب والتي يستفيد منها خلال هذه الفترة لتجاوز الفصل الاول اما الفصل الدراسي الثاني فالوزارة ذاهبة الى اكماله".ونوه بأن "العطلة حددتها خلية الازمة الى 21 من الشهر الجاري وهي من تحدد تمديدها او الاكتفاء بهذا الحد لانها المسؤولة عن هذا الوضع".

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