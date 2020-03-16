الاعلام الامني: ضبط كدس للعتاد يحتوي 33 صاروخاً وقنبرة هاون بديالى

2020/03/16 | 17:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، بضبط كدس للعتاد يحتوي 33 صاروخاً وقنبرة هاون في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى من ضبط كدس للعتاد في بساتين قرية البو شاهين في ناحية السلام بقضاء الخالص”.وأضاف البيان، […]

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