“بومبيو” لـ “عبد المهدي”: لن نتسامح مع الهجمات التي تطال قواتنا

2020/03/16 | 17:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت قالَت #وزارة_الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن «#مايك_بومبيو اتصل برئيس الوزراء العراقي المستقيل #عادل_عبد_المهدي أمس لمناقشة الهجمات الأخيرة على #قاعدة_التاجي العسكرية».المتحدثة باسم الوزارة، #مورجان_أورتاجوس ذكرَت في

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