صحة السليمانية تعلن سيطرتها على وباء كورونا

2020/03/16 | 17:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}اعلنت صحة محافظة السليمانية في إقليم كوردستان عن شفاء خمسة أشخاص من فيروس كورونا المنتشر حديثاً في العراق وعدد من دول العالم،حيث أكدت، أن خمسة من المصابين في محافظة السليمانية قد خرجوا من المستشفى الخاص بالحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا،وأكدت الصحة هناك إنها سيطرت سيطرة تامة على الفيروس في محافظة السليمانية بعد إعلان حضر التجوال فيها.

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