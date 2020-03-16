2020/03/16 | 17:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلن رئيس مجلس الوزراء في مصر مصطفى مدبولى، أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم.وأوضح مدبولي أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.كما أعلن رئيس الوزراء المصري، تخفيض عدد العاملين فى الأجهزة الحكومية لتقليل الاحتكاك بين المواطنين.وكانت السلطات في مصر قد علقت الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.كما وجه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمهوريّة مصر تقرر تعليق حركة الطيران في جميع المطارات ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمهوريّة مصر تقرر تعليق حركة الطيران في جميع المطارات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).