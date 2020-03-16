2020/03/16 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلم قمر المعرفة الأكاديمية الدنماركية تكرّم مدرساً عراقياً – سلمان زيدان موسكو يقولُ رسولنا ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم: ليس من أمَّتي مَن لم يُجِلَّ كبيرَنا ويرحَمْ صغيرَنا ويعرِفْ لعالِمِنا حقَّه”… ويقول الرسول الأعظم:”سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى الجنةِ، وَإنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطالب الْعِلْمِ رِضًا بِما […]

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