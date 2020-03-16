2020/03/16 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إثر قرارات الحكومات المحلية بحظر التجوال وتقليل الحركة والتجمعات النازحون يناشدون بضرورة مراقبة الأسواق والحفاظ على الأسعار الموصل – سامر الياس سعيد ناشد اهالي مدينة الموصل الحكومات المحلية بضرورة تشكيل لجان تعمل على تثبيت اسعار المواد الغذائية فضلا عن ابقاء بعض المحال الخدمية مثل الافران والمخابز مؤمنة لمنع تكدس وتجمهر الناس وهذا ما يعكس رغبة […]

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