2020/03/16 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الرصافة تغلق 47 مطعماً ومقهى كإجراء وقائي مستشفى إبن الخطيب يستحدث أجهزة فنتليتر للإنعاش الرئوي بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي عن تجهيز مستشفى ابن الخطيب بجهاز خاص للإنعاش الرئوي لمرضى فيروس كورونا المستجد.وأكد أن المستشفى باشرت بأدارة سلمان حامد الشمري […]

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