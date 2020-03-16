حربٌ أقتصادية تلوح في الأفق بسبب «كولاونا»… من الرابح ألمانيا أم أميركا؟

2020/03/16 | 17:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما إن أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها بدء اختبارات لقاح مضاد لفيروس “كورونا”، حتى لاحت بوادر حرب اقتصادية تتنافس فيها الدول، للاستحواذ على الاختراع (الموعود)، الذي قد يخفف من أكبر

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