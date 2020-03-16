"بارزاني الخيرية" تمد يد العون لمحدودي الدخل في أزمة كورونا

2020/03/16 | 17:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الاثنين عن تقديم سلّات غذائية للعوائل محدودة الدخل، وذلك تزامنا مع قرار حظر التجول في مدن إقليم كوردستان.

وقال مدير مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية سوران خلف لشفق نيوز، إنه "في ظل الأزمة الراهنة وبعد تفشي فيروس كورونا في العراق وإقليم كوردستان ونتيجة اتخاذ السلطات قرارا بحظر التجول، قررت مؤسسة بارزاني الخيرية توزيع سلّات غذائية على العوائل ذات الدخل المحدود".

وأوضح خلف أن "السلّات الغذائية فيها كل المستلزمات اليومية من مأكل ومشرب، إضافة إلى مسلزمات صحية ومنظفات"، مشيرا إلى "تخصيص أرقام هاتفية ساخنة في أربيل والسليمانية وحلبجة ودهوك لطلب السلات الغذائية"، لافتا إلى أن "المؤسسة ستقوم بتوصيلها إلى العوائل ذات الدخل المحدود".

يشار إلى أن السلطات في إقليم كورستان قررت فرض حظر على التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية، وذلك في إطار مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، وهو ذات القرار الذي اتخذته خلية الأزمة في بغداد، وأغلب المحافظات العراقية.

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