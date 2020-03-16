إيران تعلن 129 وفاة بكورونا في يوم واحد

2020/03/16 | 17:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية على تويتر يوم الاثنين إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفاع إلى 853 حالة بعد تسجيل 129 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زاد عدد الإصابات إلى 14991.

وقال علي رضا وهاب زاده في تغريدة ”سجلنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1053 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و129 حالة وفاة جديدة“.

ودعا المسؤولون المواطنين إلى البقاء في بيوتهم في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

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