2020/03/16 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تناشد الاجهزة الامنية بتسهيل دخول المنتجات الزراعية الى اسواق الجملة وحركتها بين المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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