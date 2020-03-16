على المقاومة العراقية اخذ الحيطة والحذر

2020/03/16 | 17:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجميع تابع هستيرية القوات الاميركية في قصفها لمواقع الحشد الشعبي والجيش العراقي ومطار كربلاء، والجميع أقر أنه غير مبرر، فبعد أن قصفت مواقع ثلاثة فصا...

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