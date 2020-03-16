2020/03/16 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الاثنين، أن حظر التجول المفروض في المحافظة سيُرفع غدا الثلاثاء، منوها إلى فرض حظر جزئي حتى مطلع شهر نيسان المقبل.وقال الجبوري في حديث ورد لـشفق نيوز"، إن "حظر التجوال سيرفع عن المحافظة غدا الثلاثاء مع الابقاء عليه جزئيا حتى الأول من نيسان".وأضاف الجبوري، أن "المحافظة ستراقب الاوضاع وتتابع التزام المواطنين بعدم التجمع كي يجري رفعه كليا في حال التزام المواطنين بالتعليمات".واعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى أول أمس السبت، حظر التجوال في المحافظة وذلك ضمن التدابير التي اتخذتها لمنع تفشي فيروس كورونا بين سكانها.واعلنت نينوى مسبقا خلوها من أي اصابة بالفيروس، الذي اصابة 124 شخصا في العراق، وتسبب ايضا بوفياة لعشرة اشخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تفرض حظراً جزئياً إلى مطلع نيسان المقبل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تفرض حظراً جزئياً إلى مطلع نيسان المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).