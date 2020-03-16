وزارة الزراعة توجه نداءً للاجهزة الامنية لمنع ارتفاع اسعار المحاصيل بالاسواق

2020/03/16 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

وجهت وزارة الزراعة، الاثنين 16 اذار 2020، نداءً إلى الاجهزة الأمنية لاستثناء العجلات المحملة بالمنتجات الزارعية من قرارات منع التنقل والتجوال فضلا عن تسهيل دخولها إلى اسواق الجملة، وذلك لنمع ارتفاع اسعارها.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة، حميد النايف، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الوزارة ونتيجة لتبني خطط ناجحة ومستدامة لتطوير القطاع الزراعي حققت نجاحاً بالوصول الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من المحاصيل الزراعية التي تمثل السلة الغذائية اليومية والتي جاءت نتيجة حماية المنتج المحلي".

وأضاف النايف، أنه "نظرا للظروف التي يمر بها العالم نتيجة انتشار فايروس كورونا ومنها بلدنا العراق فقد تطلب الامور اتخاذ اجراءات وقائية ومنها غلق الحدود، فضلا عن منع التنقل بين المحافظات واحتمالية اعلان حالة الطوارىء في البلاد، ولاجل انسيابية وصول المنتجات الزراعية للمواطنين ومنع ارتفاع اسعارها، نناشد الاجهزة الامنية والسيطرات الحكومبة الى استثناء العجلات المحملة بالمنتجات الزارعية من قرارات منع التنقل والتجوال".

وطالب الأجهزة الأمنية بـ"تسهيل دخول الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية الى اسواق الجملة وخاصة بين المحافظات"، مؤكداً أن "المنتجات الزراعية متوفرة وبأنسيابية عالية"، داعيا بذات الوقت الوقت دائرة الجريمة المنظمة والجهات ذات العلاقة إلى "مراقبة الاسعار والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه إستغلال الازمات الطارئه".

وطالب المتحدث باسم وزارة الزراعة تجار الجملة والمفرد بـ"عدم رفع الاسعار على المواطنين مع وجود وفرة محلية واضحة"، مبيناً أن "هذا الوقت يتطلب من الجميع التكاتف من اجل درء خطر هذه الوباء وتدارك تداعيته على المواطنين".

بغداد اليوم - الانبار

أعلن محافظ الانبار علي فرحان، الاثنين، فرض حظر شامل للتجوال لمدة 4 ايام، فيما أصدر 6 توجيهات أخرى بشأن كورونا.

وقال المحافظ في امر اداري اصدره اليوم، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة وبسبب اعلان كورونا وبا

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين (16 آذار 2020)، احتساب العام الحالي عدم رسوب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي ما يتكررُ منْ انباءِ حولَ اعتبار هذه السنة عدم رسوب وانهاء العام الدراسي

بغداد اليوم-ديالى

أعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، الإثنين (16 آذار، 2020) فرض حظر شامل للتجوال بالمحافظة لمدة 7 أيام.

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي لمحافظ ديالى انه "لمقتضيات مصلحة العمل ومن اجل عدم انتشار فايروس ( كورونا) ضمن محاف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة الزراعة توجه نداءً للاجهزة الامنية لمنع ارتفاع اسعار المحاصيل بالاسواق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة الزراعة توجه نداءً للاجهزة الامنية لمنع ارتفاع اسعار المحاصيل بالاسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).