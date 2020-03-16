ممثل دولة القانون باللجنة السباعية يؤكد تفككها ويعلن عن تحرك بعيداً عنها لتسمية رئيس الوزراء

2020/03/16 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد حسين السنيد ممثل ائتلاف دولة القانون، في اللجنة السباعية الخاصة باختيار رئيس للوزراء، الاثنين 16 اذار 2020، تفكك اللجنة، فيما كشف عن موعد اجتماع للفرقاء السياسيين لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة.

وقال حسن السنيد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة السباعية لم تتوصل الى اختيار مرشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء توافقي وبالاجماع، وبحسب الاليات التي وضعتها بهذا الشأن".

وأضاف السنيد، أن "وجود اللجنة اصبح غير ذي جدوى"، مبيناً أن "مشروعنا الحالي يتركز على إعادة حوار سريع بين الكتل السياسية الشيعية خلال مدة قصيرة للتوافق على مرشح جديد، أو أحد المرشحين الذين طرحوا في السابق".

وكشف عن وجود "اجتماع للفرقاء السياسيين اليوم الاثنين أو غداً الثلاثاء على طاولة واحدة لحسم الملف"، متابعاً "علينا عدم اليأس من التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار المرشح".

وأشار ممثل ائتلاف دولة القانون في اللجنة السباعية إلى "رفض الائتلاف ترشيح رئيس الجمهورية لاي مرشح دون الرجوع الى الكتل السياسية وتوافقاتها".

وأقر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الاثنين (16 اذار 2020)، بفشل مفاوضات اللجنة السباعية، فيما أعلن رفضه تكليف أي اسم دون توافق.

وقال الائتلاف في بيان، إنه "رغم عدم التوصل لمرشح مستقل تجمع عليه القوى السياسية السبع، الا اننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا في إدامة زخم الحوار مع اخواننا في الكتل لتقريب وجهات النظر، من اجل الوصول باْذن الله الى مرشح نعتقد فيه كفاءة وقدرة على النهوض بالمهمة، ونقف خلفه ومعه في مواجهة التحديات".

وأعلن "عدم موافقته على صدور التكليف لأي مرشح قبل حصول توافق حوله".

وكان النائب عن تحالف "الفتح"، حنين القدو، الاثنين (16 آذار 2020)، أن فشل اللجنة السباعية بتسمية رئيس الوزراء الجديد، وضع رئيس الجمهورية برهم صالح أمام خيارين لا ثالث لهما.

وقال القدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هنالك خيارين أمام رئيس الجمهورية لحسم اختيار مرشح رئاسة الوزراء، للفترة الانتقالية المقبلة، وفق الدستور العراقي، بعد فشل مفاوضات اللجنة السباعية بذلك، من خلال تكليف شخصية من قبله دون تدخل الكتل السياسية، أو اعتماد تسمية مرشح الكتلة الأكبر"، مبيناً أن "صالح لا يمتلك سوى هذين الخيارين لحل الازمة".

وفي وقت سابق، من الوم الإثنين، أعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الانسحاب من مفاوضات اختيار المكلف بتشكيل الحكومة.

وقال الحكيم، في بيان، أنه "بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ، وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فإننا قررنا ان لا نتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الان".

وأشار الى أن "دخول تيار الحكمة الوطني، كان لإيجاد مخرج للانغلاق السياسي، وتعطيل مصالح الناس ليس الا"، مجددا موقف التيار "المطالب بان تنحصر مهمة المرشح القادم في إطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام".

قبل ذلك، أعلن رئيس تحالف سائرون، نبيل الطرفي، تعليق حضور تحالفه في اجتماعات اللجنة السباعية، التي شكلت لاختيار رئيس الوزراء، مؤكداً أن عملها انتهى بالنسبة لنا.

وقال الطرفي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن اختيار رئيس الوزراء"، مبيناً أن "اليوم ستنتهي المدة الدستورية، وعلى رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته بالتكليف".

وأضاف، أن "تحالف سائرون علّق عمله، كعضو في اللجنة السباعية، ولا نحضر اجتماع آخر لها، لأنها لم تصل إلى افتاق جديد بشأن حسم اسم رئيس الوزراء".

وأوضح الطرفي، أن "التحالف أبلغ رئيس الجمهورية، برهم صالح، بممارسة صلاحياته الدستورية، واختيار مكلف جديد برئاسة الوزراء"، لافتاً إلى أنه "لا توجد خلافات ولكننا لم نتوصل إلى تفاهمات".

وكان الطرفي، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، فشل اللجنة السباعية باختيار المكلف بتشكيل الحكومة، داعيا رئيس الجمهورية، برهم صالح بممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف.

وقال الطرفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تحالف سائرون يعلن ان اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية".

واضاف "على سيادة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".

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