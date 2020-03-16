بصورة مباشرة.. وزارة النفط توجه بتوزيع الغاز السائل داخل المناطق

2020/03/16 | 17:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجهت خلية المتابعة، التابعة لرئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، وزارة النفط بتوزيع الغاز السائل داخل المناطق بصورة مباشرة.وقالت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” ، إنها “وجهت وزارة النفط بتوزيع النفط والغاز السائل داخل المناطق بصورة مباشرة بدلا من ساحات البيع المباشرة”.بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لوكالة الانباء الرسمية، […]

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