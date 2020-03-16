انهيار للعملة الايرانية مع تسجيل اكبر معدل وفيات يومي

2020/03/16 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت العملة الإيرانية انهيارا جديدا، الإثنين، مع قرب حلول العام الإيراني الجديد الذي يبدأ الجمعة المقبل، بحسب ما ذكر موقع ”بازار“ المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمالية.وذكر الموقع أن ”الدولار اقترب من 160 ألف ريال إيراني“، مضيفا أن ”الدولار الواحد بلغ في بعض مراكز الصرافة، 156500 ريال إيراني“، مشيرا إلى أن ”بعض المراكز قامت ببيع الدولار بقيمة 159 ألف ريال إيراني، وأن قيمة اليورو بلغت 173500 ريال إيراني.من جانبه، علق رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، على انهيار العملة أمام العملات الأجنبية، قائلا إنه ”بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا، لا يوجد طلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف“.وفي 15 من شباط/فبراير الماضي، أي قبل أربعة أيام من الكشف عن فيروس كورونا في محافظة قم وسط إيران، بلغت قيمة الدولار الأمريكي 140 ألف ريال، كما بقيت هذه القيمة مستقرة تقريبا حتى بعد وضع إيران على لائحة القائمة السوداء أواخر شباط/فبراير الماضي، من قبل مجموعة العمل المالي الدولي لمكافحة غسيل الأموال المعروفة بـ“ FATF“.وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1053 حالة إصابة جديدة.ويعد هذا أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.وبالتالي، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران، خلال الساعات الـ24 الماضية من 724 إلى 853 حالة.بينما ارتفعت الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس، خلال اليوم الماضي بواقع 1053 حالة، لتصل إلى نقطة 14991.

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