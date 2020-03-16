2020/03/16 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية جراحية لموازنة 2020 – أحمد هذال لا طريق امام السياسة المالية الا باعادة هيكلة الموازنة، فلا الاقتصاد يتحمل الدين العام، ولا المجتمع يتحمل الفساد الموجود داخل الموازنة بحجة زيادة الانفاق غير المبرر، بالنتيجة النهائية على مجلس النواب اتخاذ قرارات جريئة ومنصفة للشعب العراقي وبأعتقادي ستكون نقلة نوعية لتعديل مسار السياسة المالية في ظل هذه […]

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