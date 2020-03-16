2020/03/16 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باي باي أمريكا..سنفتقدك – ألكسندر نازاروف ربما يتسبب الانهيار التاريخي في أسواق الأسهم العالمية في التعجيل بنهاية مشروع العولمة الأمريكي، وفي غضون عام أو عامين سيصبح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مثل زيمبابوي.فلنبدأ أولا بقليل من الإحصائيات: ضربت الكارثة التي وقعت يوم الأربعاء، 12 مارس الجاري، في سوق الأسهم أوروبا أكثر من أي […]

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