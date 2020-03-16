2020/03/16 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشكالية فهم الإفصاح الإعلامي صناعة تصريحات جيرنوفسكي وإعلان وفاة شيخ الإسلام – حسين الذكر مع تصاعد مد الدعاية والتاثير والفعل وما بين الحقيقة والخيال والتكذيب والتصديق والقلق والاستقرار والقناعة والشك لم تتوقف التصريحات والاراء التي تشير الى ان الولايات المتحدة تقف خلف صناعة جرثومة كورونا الذي عده البعض جزءاً أساساً من الحرب الجرثومية والاسلحة المتبادلة ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صناعة تصريحات جيرنوفسكي وإعلان وفاة شيخ الإسلام – حسين الذكر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صناعة تصريحات جيرنوفسكي وإعلان وفاة شيخ الإسلام – حسين الذكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).