الاشتباه في إصابة موظف بكورونا بمعبر بين اقليم كوردستان وايران

2020/03/16 | 17:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن منفذ باشماخ الحدودي مع ايران، الاثنين، عن تسجيل حالة اشتباه بإصابة احد موظفيه بفيروس كورونا المستجد.وقال شاخوان ابو بکر مدیر منفذ باشماخ الحدودي في تصريح لشفق نیوز، إن المنفذ شخص اليوم عبر الفرق الطبیة الاشتباه باصابة احد الموظفين"، مردفا "ننتظر نتیجة الفحص للبت بالحالة".وبشأن وضع الحركة التجارية بين المنفذ وايران قال ابو بكر، "الحرکة محدودة الان، متاحة فقط للمواد والمستلزمات الیومیة بينما الحرکة السیاحیة متوقفة بشکل کامل".وأوضح أبو بكر انه "في الساعة 12 لهذا الیوم تنتهي المهلة التي حددتها حکومة الاقلیم لرجوع مواطنيها المتواجدین في ایران".

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