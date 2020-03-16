2020/03/16 | 17:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظة ديالى، رئيس خلية الأزمة، مثنى التميمي، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر التجوال اعتباراً من ليل يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.وقال التميمي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "لمقتضيات مصلحة العمل ومن اجل عدم انتشار فيروس كورونا ضمن محافظتنا، واستنادا الى اجتماع خلية الأزمة المنعقد اليوم، تقرر فرض حظر التجوال في المحافظة بشكل شامل اعتباراً من الساعة ١١ مساء يوم غد الثلاثاء ولغاية الساعة 11 من مساء يوم الاثنين المقبل".وأضاف "سيتم تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء ولغاية يوم الاثنين ٢٣ من اذار الجاري".واستدرك "يستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والدوائر الصحية والخدمية، الاقسام التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن، وفرع غاز ديالى ومعامل الغاز العائدة له وباعة الغاز المتجولين المجازين رسميا، والصحفيين والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية".وتابع التميمي "تستثنى دائرة الشؤون المالية والادارية وقسم الحسابات والتدقيق في ديوان المحافظة من امرنا اعلاه لغرض اكمال رواتب موظفي الدوائر في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعطل الدوام وتدخل في حظر التجوال اعتباراً من الغد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعطل الدوام وتدخل في حظر التجوال اعتباراً من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).