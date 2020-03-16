2020/03/16 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجهت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، نداءً إلى الاجهزة الأمنية لاستثناء العجلات المحملة بالمنتجات الزارعية من قرارات منع التنقل والتجوال فضلا عن تسهيل دخولها إلى اسواق الجملة، وذلك لنمع ارتفاع اسعارها.وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة، حميد النايف، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة ونتيجة لتبني خطط ناجحة ومستدامة لتطوير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة توجه نداءً للأجهزة الامنية لمنع ارتفاع اسعار المحاصيل بالاسواق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة توجه نداءً للأجهزة الامنية لمنع ارتفاع اسعار المحاصيل بالاسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).