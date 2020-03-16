الشيخ الأمين ينتقد فشل اختيار رئيس الحكومة الانتقالية ويطرح خيار إعلان البرلمان حالة الطوارئ لإنقاذ البلد

2020/03/16 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد

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