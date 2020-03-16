نجم تشلسي يتحدى حظر كورونا ويلعب بـ “الشارع”

2020/03/16 | 18:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تحدى لاعب وسط تشلسي ميسون ماونت الحجر الصحي الذي فرضه النادي اللندني على لاعبيه وطاقمه الفني في الأسبوع الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وشوهد ماونت وهو يلعب كرة القدم في متنزه عام مع ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد، يوم الأحد.وخضع جميع لاعبي وطاقم تشلسي لعزل صحي بعد ثبوت إصابة […]

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