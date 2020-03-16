سان جيرمان يتحرك لضم لاعبين جدد

2020/03/16 | 18:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع اثنين من نجوم الدوري الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن النادي الفرنسي يهتم كثيرًا بضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والبوسني ميرالم بيانيتش نجم وسط يوفنتوس.

وأضافت أن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، اتخذ أول خطوة نحو التعاقد مع ثنائي الكالتشيو، بعدما تحدث إلى فالي رمضاني وكيل أعمال كوليبالي وبيانيتش، لإحضار اللاعبين للعاصمة الفرنسية باريس.

وارتبط كوليبالي بالانتقال لصفوف سان جيرمان، وزاد من الشائعات بعدما أفادت تقارير بأن اللاعب قام بشراء عقار في باريس.

في المقابل، شارك بيانيتش مع يوفنتوس في 167 مباراة في جميع المسابقات منذ وصوله قادمًا من روما في صيف 2016، وشارك في تسجيل 22 هدفًا وقدم 36 تمريرة حاسمة.

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