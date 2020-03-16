واسط تفرض حظراً جزئياً للتجوال حتى إشعار آخر

2020/03/16 | 18:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت حكومة واسط، اليوم الاثنين، فرض حظر جزئي للتجوال ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وإلى إشعار آخر، كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا.

وقالت حكومة واسط في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "أتساقا مع قرارات خلية الازمة المركزية وبناءً على توصية خلية ازمة واسط وخلال الاجتماع الموسع لملاكات المحافظات الامنية والصحية والادارية، تقرر ما يلي:

1- حظر جزئي للتجوال يمنع الدخول والخروج من محافظة واسط ويمنع التنقل بين الاقضية والنواحي ابتداءً من الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/ 3/ 2020 والى اشعار اخر ويسمح للأجهزة والموظفين المكلفين بواجب من الحركة بشكل كامل كما الحالات الصحية الحرجة.

2- يسمح للباعة المتجولين في التنقل في الوحدات الادارية كذلك باعة المشتقات النفطية كافة.

3- يسمح بدخول المواد الغذائية والصحية للمحافظة ومن جميع المحافظات.

4- يُنفذ أمر إلقاء القبض الفوري على كل صاحب مقهى او مطعم او كافيه يخالف تعليمات خلية الازمة ويحال للقضاء حسب أعمام مجلس القضاء الاعلى الاخير .

5- يُنفذ الحجر المنزلي الاجباري لجميع العائدين من الجمهورية الاسلامية وبخلاف ذلك يتم حجز المخالف بأماكن الحجر الصحية.

6- تعطيل الدوام لجميع دوائر الدولة باستثناء الصحية والامنية والخدمية التي يتوقف عليها حياة الناس اليومية ( الكهرباء الماء المجاري البلديات المشتقات النفطية) ونسبة الدوام حسب تقدير مدراء الدوائر.

7- تكون خلية الازمة المركزية في المحافظة وخلايا الازمة في الوحدات الادارية في حالة استنفار تام طوال الوقت.

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