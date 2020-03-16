شاهد:حالة واحد من اكبر مطارات العالم بعد تطبيق حظر كورونا

2020/03/16 | 18:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر ناشطون اتراك، مقطعاً عن اوضاع مطار اسطنبول والذي يعد واحداً من اكبر مطارات العالم، بعد تطبيق قرار تقييد السفر للحد من انتشار وباء كورونا في تركيا.

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