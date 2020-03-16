وزير الصحة يعلن حصيلة الاصابات والوفيات بفايروس كورونا ويتحدث عن طريقة وحيدة للسيطرة عليه بالعراق

2020/03/16 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، الاثنين (16 آذار 2020)، عن اخر حصيلة لحلات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا في العراق، فيما تحدث عن طريقة وحيدة للسيطرة على المرض.

وقال علاوي في تصريح صحفي، إن "حصيلة العراق بكورنا اقل من دول الجوار نتيجة ما اتخذنا من قرارات"، مبينا أنه "في حال الالتزام بتعليمات الصحة سنتأكد من سيطرتنا على كورونا".

واضاف أن "وزارة الصحة سجلت حتى صباح اليوم 121 احالة اصابة بالفيروس و9 وفيات و26 حالة تماثلت للشفاء".

وتابع أن :"اذا حدثت زيارة الإمام الكاظم قد ينتشر كورونا وحينها نفقد السيطرة عليه"، مشيرا إلى أن "المرجعية ورجال الدين تعاونوا معنا بشأن إيقاف الصلوات والتجمعات الدينية".

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بغداد اليوم - متابعة

اتخذت الامارات، الاثنين (16 اذار 2020)، خطوة عملية تجاه ايران للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا.

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بغداد اليوم _ ذي قار

أصدر محافظ ذي قار وكالة، أباذر عمر العمر، اليوم الاثنين، بياناً استغرب فيه عودة المحافظ السابق، عادل الدخيلي للمنصب، وقيامه باصدار أمر مباشرة بالدوام رغم تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية بحسب اوامر خلية ازمة

بغداد اليوم _ بغداد

وجهت وزارة الزراعة، الاثنين 16 اذار 2020، نداءً إلى الاجهزة الأمنية لاستثناء العجلات المحملة بالمنتجات الزارعية من قرارات منع التنقل والتجوال فضلا عن تسهيل دخولها إلى اسواق الجملة، وذلك لنمع ارتفاع اسعارها.

وقال الناطق

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