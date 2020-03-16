الامارات تتخذ خطوة عملية تجاه ايران للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا

2020/03/16 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اتخذت الامارات، الاثنين (16 اذار 2020)، خطوة عملية تجاه ايران للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا.

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، الاثنين (16 آذار 2020)، عن اخر حصيلة لحلات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا في العراق، فيما تحدث عن طريقة وحيدة للسيطرة على المرض.

وقال علاوي في تصريح صحفي، إن "حصيلة العراق بكورنا اقل من د

بغداد اليوم _ ذي قار

أصدر محافظ ذي قار وكالة، أباذر عمر العمر، اليوم الاثنين، بياناً استغرب فيه عودة المحافظ السابق، عادل الدخيلي للمنصب، وقيامه باصدار أمر مباشرة بالدوام رغم تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية بحسب اوامر خلية ازمة

بغداد اليوم _ بغداد

وجهت وزارة الزراعة، الاثنين 16 اذار 2020، نداءً إلى الاجهزة الأمنية لاستثناء العجلات المحملة بالمنتجات الزارعية من قرارات منع التنقل والتجوال فضلا عن تسهيل دخولها إلى اسواق الجملة، وذلك لنمع ارتفاع اسعارها.

وقال الناطق

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