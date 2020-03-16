بيان من محافظ ذي قار بالوكالة يستغرب عودة الدخيلي للمنصب ويوجه رسالة للحكومة

2020/03/16 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

أصدر محافظ ذي قار وكالة، أباذر عمر العمر، اليوم الاثنين، بياناً استغرب فيه عودة المحافظ ال...





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