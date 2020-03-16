2020/03/16 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهر مقطع مصور في منطقة الكاظمية ببغداد إزالة القوات الامنية لموكب حسيني خدمي من قبل القوات الامنية بعد تطبيق قرار منع الزيارات الدينية للحد من انتشار وباء كورونا في العراق.الامن الوطني گدام عيني يسد الكوفيات والمطاعم ومرات بالقوة همين بس مواكب زيارة الكاظم جاي تنصب وبصورة طبيعية ومحد يتعرضلهم ..[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..صاحب موكب ينتقد إزالته بسبب كورونا:انا متنازل عن حياتي للأمام الكاظم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..صاحب موكب ينتقد إزالته بسبب كورونا:انا متنازل عن حياتي للأمام الكاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).