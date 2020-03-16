الأمن المصري يقتل 6 مسلحين في سيناء

2020/03/16 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الاثنين، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل قيد الإنشاء كائن بطريق أبوشلة المتفرع عن الطريق الساحلي بئر العبد شمال سيناء، واتخاذه وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.وأضافت أنه تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النار معهم، ما […]

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