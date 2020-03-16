نائب يقترح خيارين لتمويل أصحاب الدخل المحدود خلال أزمة كورونا

2020/03/16 | 18:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}اقترح النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري اليوم الاثنين، عن خيارين أمام الحكومة لتمويل أصحاب الدخل المحدود لمساعدتهم في الأزمة الصحية الحالية وتشجيعهم على عدم الخروج من المنزل، حيث قال الجابري، ان واجب الحكومات في كل العالم ان تضع الحلول وليس فقط ان تشخص المشاكل التي تحصل، هناك عدد كبير من المواطنين بسبب عدم الخروج من بيوتهم واستجابة منهم للتوجيهات التي صدرت وتوقف العمل في أغلب الأماكن لديهم معاناة من قلة ما في اليد من كسب قوت عيالهم وكان رزقهم الخروج للعمل في مجالات مختلفة.

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