كوردستان ترد على تقرير للخارجية الامريكية بشأن التعامل مع معتقلي داعش

2020/03/16 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رد منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الاثنين، على وزارة الخارجية الامريكية بشأن وجود سجون سرية واجراءات الاعتقال وتعذيب المعتقلين الدواعش في اقليم كوردستان.والتقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية يتناول اوضاع حقوق الانسان والسجناء في دول العالم ومن ضمنه اوضاع النازحين واللاجئين واوضاع المعتقلين في اقليم كوردستان والعراق ويؤشر نقاطا خاصا بشأن التعامل معهم، وفي التقرير الاخير الذي صدر في 11 اذار الجاري تمت الاشارة الى عدد من الملاحظات بشأن اوضاع حقوق الانسان في العراق واقليم كوردستان.وقال زيباري في تصريح ورد لشفق نيوز، إن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية الذي صدر في 11 آذار الجاري، احتوى على ملاحظات بشأن اوضاع حقوق الانسان في العراق واقليم كوردستان، مشيرا الى ان هذا التقرير يعد واحدا من التقارير المهمة الخاصة بمسألة حقوق الانسان على المستوى الدولي.واضاف ان الشيء الذي جلب الانتباه ان بعضا من تلك الملاحظات تتكرر لعدد من المرات وحكومة الاقليم تتعامل وفقا للقوانين المعمول بها مع اولئك الاشخاص.وافاد زيباري بان اي شخص يتم اعتقاله يتم التعامل معه وفقا للقانون ويتم تطبيق جميع الاجرءات معه وفقا لقرارات قضائة، مضيفا انه بعد الاعتقال يكون له جميع الحقوق القانونية الخاصة وفقا للاسس والقوانين الدولية.واشار الى ان المتهمين والمطلوبين يتم التعامل معهم وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل، مبيان ان الاجراءات تتضمن باثبات شخصية المطلوب والمشتبه به وبدء التحقيقات معه، لذلك فان حكومة الاقليم تجدد التأكيد بعدم وجود اي سجون ومعتقلات سرية في كوردستان.وبشأن اعتقال المراهقين الذين كانت لهم صلات بمسلحي داعش، اوضح زيباري انه لايتم اعتقال اي شخص من دون اوامر قضائية وفي الوقت نفسه يحق للمتهم توكيل محام للدفاع عنه، مستدركا انه اذا لم يستطع توكيل محام يتوجب على المحكمة توفير محام له وتبليغ ذويه باعتقاله ومن ثم تحول القضية الى المحكمة المختصة.واضاف ان الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما ويشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش يتم التعامل معهم كضحايا لداعش وليس كمتهمين.وسلط زيباري الاضواء على مسألة تعذيب المعتقلين بالقول انه وفقا للقانون فان تعذيب المتهمين والمدانين بشكل عام من اجل انتزاع الاعترافات منهم بشكل عام يعد جريمة لايسمح باي شكل من الاشكال للضباط والشرطة القيام بتعذيب المعتقلين، منوها الى انه لم يتم تسجيل اية شكوى ضد المؤسسات الامنية من قبل المعتقلين.اما عن اوضاع النازحين واللاجئين اشار منسق التوصيات الدولية بحكومة اقليم كوردستان، ان المخيمات محمية من قبل الشرطة والاسايش، وليس هناك لحد الان اية مخاطر على حياة النازحين ولم يتم التعامل بشكل سيء معهم في المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركة.وفي الختام اكد زيباري انه سيتم قريبا الرد بشكل مفصل على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية.

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