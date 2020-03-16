1000 مخالفة خلال حظر التجوال في السليمانية

2020/03/16 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت دائرة مرور محافظة السليمانية، الاثنين، عن رصدها نحو الف مخالفة مرورية منذ بدء حظر التجوال في المحافظة في ليلة الجمعة الماضية.وقال کاروان محمد المتحدث باسم دائرة مرور السلیمانیة لـشفق نیوز، انه منذ اعلان حظر التجوال فې السلیمانیة لحد الیوم الاثنین، رصدت 1000 مخالفة مروریة، مشيرا الى انه جرى سحب سنویة السیارات المخالفة من السواق ولایتم اعادتها الى ان يقوم المخالف بدفع کافة الغرامات المترتبة علیە.وتابع "سنقوم بتشدید العقوبات علی المخالفین واطلب من الکل الالتزام من اجل صحة الجمیع".يشار إلى أن السلطات في إقليم كورستان قررت فرض حظر على التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية، وذلك في إطار مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، وهو ذات القرار الذي اتخذته خلية الأزمة في بغداد، وأغلب المحافظات العراقية.

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