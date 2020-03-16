محافظ ذي قار بالوكالة يستغرب عودة الدخيلي للمنصب ويوجه رسالة للحكومة

2020/03/16 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدر محافظ ذي قار وكالة، أباذر عمر العمر، اليوم الاثنين، بياناً استغرب فيه عودة المحافظ السابق، عادل الدخيلي للمنصب، وقيامه باصدار أمر مباشرة بالدوام رغم تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية بحسب اوامر خلية ازمة مواجهة فايروس كورنا.وقال أباذر عمر العمر، في البيان الذي وجهه إلى رئاسة مجلس النواب والوزراء […]

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