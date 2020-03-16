العمليات المشتركة في كركوك تباشر بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

2020/03/16 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعقدت قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، اجتماعاً في المقر المتقدم للعمليات المشتركة، للتباحث في البدء بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي قررتها خلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا.وذكر بيان لإعلام المقر المتقدم، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الفريق الركن سعد حربية، ترأس الاجتماع الذي حضره قائد شرطة محافظة كركوك اللواء علي عبد الرزاق، وكافة مدراء الاقسام والمراكز، وتم اتخاذ جملة من القرارات لمواجهة الوباء وتنفيذ قرارات اجتماع خلية الازمة في محافظة كركوك".وبين أنه تقرر "غلق مداخل ومخارج المحافظة اعتبارا من اليوم الانثين وحتى اشعار اخر، وغلق المطاعم ويكون عملها فقط التوصيل المنزلي، وغلق كافة الكافيهات والحدائق العامة وصالات الاعراس والملاعب والصالات الرياضية واي مكان فيه تجمع عام".وتابع "يتم فرض حظر التجوال من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، اعتباراً من هذا اليوم وحتى إشعار آخر".واشار الى "استثناء الاطباء والكوادر الصحية والقوات المسلحة والاعلاميين من الحظر لتأدية واجباتهم، وكذلك موظفي شركة نفط الشمال والمنتوجات".وتابع اعلام المقر المتقدم انه تم التأكيد على "توعية المواطنين من خلال النداء في المناطق لمنع خروجهم من المنازل حفاظا على سلامتهم وبشكل لائق وحضاري والتعامل الحسن مع المواطنين".واكد "استمرار الحركة التجارية لمنع ارتفاع الاسعار ومنع استغلال المواطنين ومراقبة الاسعار ومحاسبة المستغلين وعلى قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية متابعة ذلك حسب الاختصاص".وأردف بالقول "سيستمر غلق المساجد والحسينيات بناء على اوامر ديوانيّ الوقفين الشيعي والسني، حتى اشعار اخر والاكتفاء بإقامة الاذان فقط".وشدد على "حجز جميع العجلات والدراجات المخالفة وتسليمها الى مديرية المرورلاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال خروجهم بعد الساعة السادسة مساء"، داعياً إلى "التعاون مع الفرق الدفاع المدني في تطهير وتعقيم المناطق والاسواق العامة".وقال إنه "ستتم متابعة اصحاب المولدات واوقات التشغيل وتقديم التسهيلات لاصحابها في حركة العمل ليلا لاوقات التشغيل والصيانة وجلب الوقود والزيوت"، مشيرا الى "استمرار كوادر البلدية في اداء عملها ورفع النفايات من داخل المدينة وتقديم التسهيلات لها لأداء عملها".وخُتم الاجتماع بـ"التأكيد على جميع مدراء الاقسام والمراكز بالتعامل الانساني لحالات حظر التجوال ورفع معنويات المواطنين ومنع تاثير الاشاعات عليهم والالتزام والاندفاع في اداء الواجب والعمل بجدية لخدمة اهالي المحافظة".

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