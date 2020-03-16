الدهلكي: تجاهل الحكومة لـ

2020/03/16 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنبه نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النيابية رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة فرضت حظر التجوال لحماية المواطنين من خطر فيروس كورونا، إلا أنها "تناست" المخاطر التي يمثل "جشع تجار الأزمات"، داعياً إلى عقوبات قصوى لردع هؤلاء.وقال الدهلكي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "هنالك ارتفاع فاحش في اسعار المواد الغذائية الاساسية بعد اعلان الحكومة فرض حظر التجوال لاسبوع لاحتواء فيروس كورونا".وأضاف "هذه التصرفات من قبل ضعاف النفوس ليست من شيمة الناس الاصلاء او اصحاب الغيرة على بلدهم وشعبهم، بل هي نقطة سوداء بجبين اؤلئك الجشعين ولابد من وضع حد لها".ولفت إلى ان "شريحة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود تمثل السواد الاكبر من ابناء هذا الشعب واي مصاريف او اعباء مالية اضافية ستكون صعبة وربما مستحيلة لعدد كبير من العوائل البسيطة".ورأى الدهلكي ان "الحكومة ارادت من قرارها فرض حظر التجوال لحماية المواطنين من مخاطر كورونا، لكنها في حال تجاهلت تجار الازمات ولم تضربهم بقوة، فحينها ستجعل الناس تموت من الجوع والرعب بدل الموت بكورونا وهو امر غير مقبول".وشدد على "اهمية ان تأخذ الحكومة والجهات الرقابية وخاصة وزارة الداخلية دورها الحقيقي بمتابعة الاسواق المحلية والاسعار ومحاسبة كل من يستغل الازمة، بأقصى العقوبات مع وضع ارقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين حول هؤلاء المنتفعين من هموم الناس ومصائبهم".

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