كيف أحرجت والدة اصالة نصري عائلة الفنانة في بث حي على انستغرام؟

2020/03/16 | 18:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تحاول الفنانة السورية اصالة نصري قضاء وقت الحجر الصحي في بيتها مع عائلتها عبر اللعب مع اولادها اثناء بث حي على انستغرام، لكن هذا جاء ببعض الاحراج.اذ كانت والدة الفنانة تنتقد بعض حالة الحجر بالقول ان “الحجر جعل الفتيات المتزوجات حوامل”، قبل ان تطلب اصالة منها ان تغير الموضوع وان يوقف […]

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