سائرون يعلق حضوره اجتماعات اللجنة السباعية

2020/03/16 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف سائرون، موقفه من تلكؤ العملية السياسية، وجهود تسمية رئيس الوزراء الجديد.

واكد رئيس كتلة تحالف سائرون نبيل الطرفي في تصريح، ان تحالفه قرر تعليق حضوره اجتماعات اللجنة السباعية، المكلفة باختيار مرشح لتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية، لأن سائرون اعتبر عمل اللجنة منتهيا بالنسبة اليه، مبينا ان التحالف وجه رسالة لرئيس الجمهورية، بشأن ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف، بعد اخفاق اللجنة بالتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتولي المنصب.

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