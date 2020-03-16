القضاء العراقي يؤكد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال

2020/03/16 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار حظر التجوال.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ان زيدان وجه محاكم التحقيق ومكاتب الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية بحق ‏كل من يتسبب بنشر هذا الفايروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الاصابات ‏بالمرض أو الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من ‏الأشكال.

واوعز زيدان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصابين بالفايروس الممتنعين منهم عن تقديم ‏المعلومات إلى الجهات الطبية المختصة لغرض معالجتهم والقيام بالإجراءات اللازمة ‏للحجر والوقاية من انتشار المرض إلى عوائلهم، وأوعز أيضاً بالتأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء ‏القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ ‏حظر التجوال.

الجدير بالذكر ان قانون العقوبات العراقي ينص على الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير يضر بحياة الأفراد.

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