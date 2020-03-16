وزير الصحة العراقي يعلن حصيلة جديدة للاصابات والوفيات بكورونا ويتحدث عن طريقة وحيدة للسيطرة عليه بالعراق

2020/03/16 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، الاثنين (16 آذار 2020)، عن اخر حصيلة لحلات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا في العراق، فيما تحدث عن طريقة وحيدة للسيطرة على المرض.

وقال علاوي في تصريح صحفي، إن "حصيلة العراق بكورنا اقل من دول الجوار نتيجة ما اتخذنا من قرارات"، مبينا أنه "في حال الالتزام بتعليمات الصحة سنتأكد من سيطرتنا على كورونا".

واضاف أن "وزارة الصحة سجلت حتى صباح اليوم 121 احالة اصابة بالفيروس و9 وفيات و26 حالة تماثلت للشفاء".

وتابع أن :"اذا حدثت زيارة الإمام الكاظم قد ينتشر كورونا وحينها نفقد السيطرة عليه"، مشيرا إلى أن "المرجعية ورجال الدين تعاونوا معنا بشأن إيقاف الصلوات والتجمعات الدينية".

وكانت خلية الازمة اعلنت، الاحد 15 اذار 2020، فرض حظر للتجوال في بغداد، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع كامل.

وذكر بيان رسمي، عن هيأة المنافذ الحدودية، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني ( 55 لسنة 2020)، عقدت اجتماعاً، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي".

وبحث الاجتماع "تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فايروس كورونا وطرق الوقاية منه، والاجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الازمة ودعم جهودها ".

وخلص الاجتماع، بحسب البيان الى "جملة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الساعة (11ليلآ) واعتبارٱ من "17لغايه 24 آذار باستثناء البضائع من حظر التجوال".

وأشار البيان الى الاجتماع عقد بحضور "وزراء المالية والداخلية والصحة والاتصالات ومحافظ بغداد وأمينة بغداد، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين، وممثل منظمة الصحة العالمية".

بغداد اليوم - كركوك

أعلن محافظ كركوك، راكان الجبوري، الإثنين، حظراً للتجوال لمدة 7 أيام، فيما أصدر 7 قرارات أخرى لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وتضمن قرارات الجبوري، وفقا لأمر إداري أصدره الأخير، تعطيل الدوام اعتبارا من نهاية الدوام الرسمي، ليوم غد

بغداد اليوم - متابعة

كشفت محطة اميركية ، الاثنين 16 اذار 2020، عن قيام ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بدراسة اصدار قرار بفرض حظر شامل للتجوال في الولايات المتحدة لمنع تفشي فايروس كورونا.

ونقلت محطة سي ان ان عن مصادر في البيت الأبيض إن "

بغداد اليوم - متابعة

أرتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الاردن ومصر، الاثنين (16 اذار 2020)، الى نحو 160 اصابة.

وقالت وزارة الصحة الاردنية في بيان مقتضب، إن "عدد الاصابات بفيروس كورونا ارتفع اليوم الى 16 اصابة".

كما اعلن

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